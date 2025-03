Scopri la Amazon Fire TV Serie Omni QLED | Smart TV 4K UHD con Dolby Vision IQ, retroilluminazione a local dimming e comandi vocali con Alexa, 55“

799,99€ - 279,99 €

Straordinario schermo Quantum Dot 4K (QLED): le immagini di film, serie TV e dello sport in diretta risaltano con colori più luminosi, ricchi e realistici.

HDR avanzato: le scene prendono vita sullo schermo con colori profondi e realistici, grazie a Dolby Vision IQ e HDR10+ adattativo. Supporta anche HDR10+ e HLG.

Luminosità adattiva: Fire TV ottimizza automaticamente la luminosità di film e serie TV grazie a un sensore integrato, che rileva l’illuminazione della stanza.

Contrasto più intenso: neri più profondi e bianchi più luminosi grazie alla retroilluminazione local dimming full-array in 64 zone individuali, per un migliore contrasto.

Modalità ambiente di Fire TV: trasforma lo schermo della tua TV in un quadro, per visualizzare sullo schermo oltre mille opere d’arte gratuite, le tue foto, i widget utili di Alexa e molto altro.

Guarda i contenuti che desideri: oltre centomila film e serie TV in streaming. Guarda i tuoi contenuti preferiti con abbonamenti a Netflix, Prime Video, Disney+ e altri.

TV con Alexa a mani libere: grazie ai microfoni integrati, puoi semplicemente chiedere ad Alexa di accendere la TV, trovare, avviare o controllare i contenuti, così puoi lasciare appoggiato il telecomando.

Il cinema, direttamente a casa tua: con Alexa Home Cinema, puoi connettere i tuoi autoparlanti Echo senza fili tramite l’app Alexa e collegare una soundbar o un ricevitore AV.

Collega tutti i tuoi dispositivi: grazie ai 4 ingressi HDMI, puoi collegare la TV via cavo o satellitare e la console per videogiochi. Utilizza l’ingresso HDMI eARC per le apparecchiature audio, per ottenere un suono migliore.

Progettata per tutelare la tua privacy: questa TV è stata progettata con elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un pulsante per disattivare elettronicamente i microfoni.