Scopri Kindle Colorsoft Signature Edition (32 GB) | Schermo a colori, luminosità automatica, ricarica wireless e batteria a lunga durata

Leggi a colori: il nuovo schermo Colorsoft da 7’’, grazie al suo elevato contrasto, rende la lettura piacevole per gli occhi. Inoltre, i colori fedeli alla carta, fanno risaltare al meglio la copertina e il contenuto del libro.

Aggiungi colore alle tue pagine: evidenzia i tuoi passaggi preferiti in giallo, arancione, blu o rosa.

Ideale per le maratone di lettura: una singola ricarica con il caricabatterie USB-C dura fino a 8 settimane. Oppure puoi utilizzare la stazione di ricarica wireless (venduta separatamente).

Si adatta, ovunque ti trovi: con lo schermo antiriflesso e la luce frontale a regolazione automatica, puoi leggere comodamente in piena luce solare o al buio di sera.

Immergiti nella lettura: sul tuo Kindle non avrai distrazioni da social media, notifiche o altre app.

Più libri, più luoghi: porta la tua libreria con te, ovunque tu vada, grazie al design leggero e sottile e ai 32 GB di memoria di Kindle Colorsoft Signature Edition.

Resistente all’acqua, per una lettura in tranquillità: le tue storie sono sempre con te, per leggere in piscina, nella vasca da bagno o in qualsiasi altro luogo.

Un’esperienza totalmente rinnovata: lo schermo di Kindle Colorsoft è ottimizzato per la lettura a colori ed è diverso dallo schermo di Kindle Paperwhite, ottimizzato per la lettura in bianco e nero.

Ampia selezione: ottieni l’accesso immediato a milioni di titoli nel Kindle Store e, con l’abbonamento a Kindle Unlimited, potrai avere ancora più contenuti a portata di mano.