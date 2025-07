“Scopri il Turismo Sostenibile: Tendenze e Mete in Italia”

Il settore turistico in Italia sta attraversando una fase di evoluzione evidente, con segnali positivi e sfide emergenti. Secondo il report “Trend del Turismo in Italia e leve di crescita” della Rome Business School, nel 2025 la spesa media dei turisti stranieri ha raggiunto i 930 euro, contribuendo a un significativo avanzo annuale di 8 miliardi di euro.

L’analisi evidenzia una crescita del turismo esperienziale e slow, mentre si registra una diminuzione della domanda interna, con molti italiani che preferiscono viaggiare all’estero, in particolare verso mete come Spagna, Grecia e Marocco. Nonostante ciò, Roma ha visto un incremento degli arrivi, superando i 15 milioni nella prima metà del 2025, grazie anche al Giubileo, generando 11,6 miliardi di euro in spese turistiche.

Il nord Italia continua a dominare in termini di presenze turistiche, rappresentando il 54% del totale, mentre il centro si distingue per la spesa media di 820 euro a notte. Il sud e le isole restano attrattive nei mesi estivi, ma il turismo domestico risente degli aumenti di prezzo. Per rivitalizzare il mercato interno, sono proposte iniziative come voucher per famiglie e agevolazioni sui trasporti.

Un crescente numero di viaggiatori cerca esperienze sostenibili, con l’83% che considera fondamentale viaggiare in modo eco-consapevole. L’interesse per il turismo rurale e esperienziale è in aumento, con un 63% di affluenza a feste locali tra giovani e famiglie. Il report sottolinea l’importanza di coinvolgere le comunità locali per sostenere un modello di turismo più lento e autentico, garantendo benefici economici e culturali.