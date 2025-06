Scopri il Turismo DOP: Tradizione, Sostenibilità e Territorio

Si è svolto a Roma il 1° Rapporto sul Turismo DOP, evento dedicato al settore del turismo enogastronomico incentrato su prodotti con denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP). L’incontro ha coinvolto esperti e rappresentanti istituzionali, con collegamenti diretti dai territori e interventi finali dei ministri Francesco Lollobrigida e Daniela Santanchè.

Il documento mette in evidenza le sfide per il Turismo DOP, come l’autenticità e la sostenibilità, sottolineando l’importanza dei Consorzi di tutela grazie al nuovo Regolamento UE. Tra i contenuti, si trova un focus sull’olio Riviera Ligure DOP e sul riconoscimento dell’arte dei muretti a secco come Patrimonio Immateriale dell’Umanità UNESCO. Viene citata una tavola rotonda tenutasi a Lucinasco nel 2022, che ha facilitato un dialogo costruttivo con le istituzioni.

Il rapporto presenta anche un’analisi dei dati regionali sul Turismo DOP, evidenziando il Veneto come la regione leader, seguito da Toscana ed Emilia Romagna. La Liguria si posiziona al dodicesimo posto con 20 attività di Turismo DOP e tre consorzi riconosciuti. Spiccano infrastrutture come l’Enoteca Regionale e i musei dedicati, oltre al paesaggio delle Cinque Terre.

Iniziative come “Oliveti Aperti” e “Orgolio Liguria Weekend” puntano a valorizzare il territorio raccontando la cultura dell’olio attraverso le esperienze dirette degli olivicoltori. Le aziende stanno proponendo laboratori e passeggiate negli oliveti, creando occasioni per esplorare la tradizione e il legame con l’ambiente. Il Presidente del Consorzio, Carlo Siffredi, ha sottolineato il ruolo dell’olio Riviera Ligure DOP nella manutenzione dei muretti a secco, evidenziando l’importanza della salvaguardia ambientale e della biodiversità.