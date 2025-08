Scopri il Sud Italia: mete imperdibili e tesori da esplorare

L’occupazione e il dinamismo economico del Sud Italia mostrano segni di crescita, superando la media nazionale nei primi mesi del 2025. Recenti dati pubblicati nel “Panorama economico di mezz’estate del Mezzogiorno” da Srm, un centro studi collegato al Gruppo Intesa Sanpaolo, evidenziano un aumento del PIL e un particolare sviluppo di settori innovativi tra cui turismo, mare e ambiente.

Nel primo trimestre del 2025, il Sud conta 6,48 milioni di occupati, pari a quasi il 27% dell’occupazione nazionale, con un incremento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno passato. Le piccole e medie imprese innovative continuano a crescere, rappresentando il 22,4% del totale italiano. Nonostante una leggera flessione nel numero complessivo delle imprese, c’è stato un aumento significativo delle società di capitale, che sono aumentate del 4,2%.

Il settore turistico si rivela cruciale: nel 2024, il 41,5% delle presenze turistiche deriva da visitatori stranieri, con una crescita che si estende anche nelle proiezioni del 2025, previste in aumento dell’2,3%.

Anche l’economia del mare rientra tra le aree in espansione, con i porti meridionali che gestiscono il 47% del traffico merci italiano. Sul fronte energetico, il Sud produce oltre il 55% dell’energia rinnovabile del Paese.

In ambito ambientale, viene segnalato un notevole numero di “Comuni Rifiuti Free” e una forte presenza di istituzioni non profit, a dimostrazione di un tessuto sociale attivo e in crescita. Questi sviluppi positive sono indice di una ripresa economica che si fa sempre più sostenibile nel tempo.