Scopri il Significato di ‘Stessa Ora, Stesso Luogo’

Oggi, martedì 20 maggio, Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, sarà interrogato dalla Procura di Pavia riguardo l’omicidio di Garlasco. L’indagine si concentrerà sui legami di Sempio con la vittima, sulla bici da lui utilizzata e sulla sua possibile infatuazione per Chiara, oltre ai misteriosi suicidi e alla pista satanica che circonda il caso. Resta centrale la questione del DNA trovato sulle unghie di Chiara, che i pubblici ministeri considerano non giustificato.

Sempio, oggi 37enne e con un’amicizia ancora attiva con Marco Poggi, potrebbe scegliere di non rispondere per non compromettere la sua difesa. Alberto Stasi, già condannato per l’omicidio di Chiara, si è dichiarato innocente e sarà ascoltato come testimone assistito, per approfondire gli amici di Chiara e chi avrebbe potuto farle del male. Marco Poggi fornirà ulteriori dettagli sulle sue ultime ore.

I tre coinvolti sono stati convocati alle 14:00 per prevenire fughe di notizie. Le dichiarazioni di Sempio e Stasi riguardo la loro conoscenza reciproca sono state di estraneità. Nonostante il caos nelle indagini recenti, la Procura sta preparando una revisione dettagliata della scena del delitto.

Le indagini hanno subito un’accelerazione, con perquisizioni e ricerche dell’arma nel canale di Tromello. Si cerca di chiarire un possibile contatto tra Sempio e Chiara, anche se non vi sono comunicazioni telefoniche dirette tra loro. I magistrati restano scettici sull’alibi di Sempio, presentato tramite uno scontrino di parcheggio, ritenuto poco affidabile. Il caso solleva interrogativi sui presunti contatti di Sempio con la famiglia Poggi nei giorni precedenti al delitto.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com