Scopri il primo cat-café di Parma e adotta un gattino!

Il fenomeno dei cat-café sta conquistando sempre più città, offrendo un’esperienza unica per gli amanti dei gatti. A Parma, ha appena aperto il primo cat-café, situato in strada Massimo D’Azeglio al civico 72/E.

Questa nuova iniziativa collabora con il gattile comunale e diverse associazioni di protezione animale, come ENPA e OIPA. Il locale accoglie fino a dieci gattini, tutti in cerca di una famiglia adottiva. I visitatori hanno la possibilità di interagire con gli animali e, se si crea un legame, possono avviare il processo di adozione.

L’adozione avviene attraverso un percorso responsabile che comprende un pre-affido, la compilazione di un questionario e un colloquio con l’associazione che si occupa dei felini. Questo processo serve a garantire che l’ambiente domestico sia idoneo e sicuro per il gatto scelto. La proposta di aprire un cat-café a Parma non solo favorisce l’adozione di animali bisognosi, ma offre anche uno spazio accogliente per gli amanti dei gatti, promuovendo al contempo la socializzazione e il benessere degli animali.