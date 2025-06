Scopri il Percorso de lu Tavernaro: Storia e Sapori il 28 Giugno

Un evento particolare si svolgerà il 28 giugno, offrendo un’esperienza unica nel cuore della natura. “Percorso de lu Tavernaro”, organizzato da Ruando Experience, invita gli escursionisti a immergersi in un viaggio che esplora antiche vie e tradizioni locali.

I partecipanti percorreranno un tratto significativo del Tratturo, un’antica via storica, grazie a un itinerario che promette di evocare racconti di vita contadina e profumi di vino. L’evento, progettato per rivivere l’autenticità del territorio, combina storia e natura, offrendo un’escursione coinvolgente e affascinante. Non è solo un’occasione per scoprire luoghi bellissimi, ma anche per vivere un’esperienza che celebra le tradizioni locali.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.zazoom.it