Scopri il Parco Nazionale del Pollino con il turismo scolastico

Scopri il Parco Nazionale del Pollino con il turismo scolastico

L’Ente Parco Nazionale del Pollino ha pubblicato il bando “A scuola nel Parco Nazionale del Pollino”, finanziato dalla Regione Calabria. Questa iniziativa è volta a promuovere il turismo scolastico sostenibile nei comuni del versante calabrese dell’area protetta.

Il progetto ha l’obiettivo di far conoscere il Parco agli studenti e di incoraggiare un turismo educativo e rispettoso dell’ambiente. Il bando offre contributi economici per gite scolastiche nel territorio calabrese del Pollino, includendo escursioni, attività didattiche e momenti di educazione ambientale guidati da Guide Ufficiali del Parco.

Le scuole primarie e secondarie di tutta Italia, anche provenienti da altre regioni, possono partecipare, effettuando viaggi tra il 10 e il 22 novembre. I contributi possono arrivare fino a 100 euro per studente, a seconda della durata del viaggio, a condizione che i pernottamenti e i pasti avvengano presso strutture del versante calabrese del Parco e che le attività siano gestite da guide qualificate.

Secondo il Commissario dell’Ente, Luigi Lirangi, il bando offre un’importante opportunità per far scoprire il valore ambientale e culturale del Parco alle nuove generazioni. La scelta di limitarsi al versante calabrese è dovuta a vincoli legati al finanziamento regionale. Presto sarà pubblicato un secondo bando, esteso a tutto il territorio del Parco, garantendo così opportunità di partecipazione a tutte le scuole e comunità del Pollino.

Le scuole interessate devono presentare domanda entro il 31 ottobre, utilizzando la PEC all’indirizzo indicato e la modulistica disponibile sul sito ufficiale dell’Ente. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli uffici del Parco.

