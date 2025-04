Scopri il Museum of Senses a Milano

Un’esperienza che va oltre i tuoi cinque sensi!

Immergiti in un viaggio sensoriale unico dove ogni angolo ti stupirà:

Cammina in una stanza dove l’acqua sfida la gravità.

Entra in un mondo monocromatico che cambia il tuo modo di vedere i colori.

Sfida la tua agilità in un labirinto di raggi laser!

Un luogo dove il divertimento incontra l’apprendimento, trasformando la realtà come mai prima d’ora.

Biglietti qui: