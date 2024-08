scopri il modello più economico ad Agosto 2024

Sebbene quando si parla di Dyson il primo pensiero che ai più viene in mente è di produttore estremamente caro, sappiate che, ad oggi, esiste un modello che potremmo definire “popolare”. Si tratta del Dyson V8 Origin, entry level a agosto 2024 venduto su Amazon alla cifra di 399,99€.

Meno di 400€ e avrete tra le mani il biglietto di ingresso nel mondo Dyson, con tutto ciò che ne consegue in termini di qualità ed efficienza. Dyson V8 Origin è un aspirapolvere senza sacchetto appartenente alla famiglia V8 del noto marchio britannico. Potentissimo, versatile e soprattutto silenzioso, l’aspirapolvere più economico a agosto 2024 di Dyson si presenta come un prodotto essenziale per mantenere la propria abitazione pulita ed in ordine.

Tra i suoi punti di forza c’è sicuramente l’autonomia. Come tutti i Dyson, anche il modello V8 Origin non fa eccezione in quanto ad assenza di qualsivoglia cavo di alimentazione. La batteria integrata nell’aspirapolvere consente un utilizzo fino a 40 minuti consecutivi, quanto basta per pulire con precisione ogni angolo della propria abitazione. Lo sporco viene risucchiato e incastrato nel contenitore trasparente. Dunque non è necessario munirsi di qualsivoglia sacchetto: sarà possibile svuotare facilmente il contenitore una volta raggiunta la soglia massima di ingombro.

La spazzola Motorbar garantisce inoltre pulizia profonda su ogni superficie, ed è in grado di districare in modo automatico peli e capelli. Oltre a tutto questo, il design, elegante e raffinato, richiama ampiamente il linguaggio estetico che da sempre contraddistingue i prodotti del marchio britannico. Argento nichel e dettagli viola fanno di questo V8 Origin un vero e proprio oggetto da esporre con orgoglio nella propria abitazione. Per altre letture, ecco tre aspirapolveri Dyson che costano poco e vanno alla grande.VAI SUBITO AL PRODOTTO SU AMAZON