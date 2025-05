Scopri il Luogo dei Rari Uccelli: Una Tappa Imperdibile

Vivara è una piccola isola nel golfo di Napoli, collegata a Procida da un ponte, che rappresenta un importante rifugio per migliaia di uccelli migratori. Questo paradiso naturale funge da scalo per varie specie che si fermano per riposarsi e nutrirsi durante i loro viaggi.

L’Università Federico II di Napoli e la Riserva Naturale dello Stato Isola di Vivara hanno avviato un progetto di inanellamento scientifico per studiare le rotte migratorie degli uccelli. L’operazione consiste nel catturare delicatamente gli uccelli, applicare un anello identificativo e rilasciarli. Ciò consente agli studiosi di monitorare i loro spostamenti e creare una mappa delle rotte migratorie.

Le sessioni di inanellamento, condotte dai ricercatori Alessio Usai e Federica di Lauro, si svolgeranno per tutto maggio. Durante le visite guidate a Vivara, i partecipanti potranno assistere alle operazioni, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

I dati raccolti finora mostrano un’interessante varietà di specie, tra cui uccelli residenti come occhiocotti e merli, e migratori come la balia nera, il culbianco e l’averla capirossa, fino a un piccolo assiolo.

La tutela di Vivara è cruciale, poiché l’isola ospita un ecosistema ricco e delicato. La ricerca non solo contribuisce alla scienza, ma rappresenta anche un passo fondamentale per la salvaguardia della biodiversità. Vivara, quindi, non è solo un luogo di passaggio, ma un rifugio per creature che compiono viaggi straordinari in cerca di sopravvivenza.

