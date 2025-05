“Scopri il Lato Inedito di Joshua Jackson: Ti Lascierà Senza Parole!”

🔥 Offerte Amazon a tempo limitato

Joshua Jackson tornerà sul grande schermo nel ruolo di Victor, un ex campione di boxe, nel nuovo film “Karate Kid: Legends”. L’attore, noto per il suo iconico personaggio Pacey Witter in “Dawson’s Creek”, dimostrerà la sua versatilità affrontando questa nuova sfida.

Per prepararsi al ruolo, Jackson ha modificato drasticamente la sua dieta, ammettendo di aver guadagnato nove chili per le riprese. Durante un’intervista al Today Show, ha rivelato di aver assunto ben 4000 calorie al giorno, costringendosi a un regime alimentare rigoroso. Ha anche confessato che l’intero processo è stato più impegnativo di quanto avesse previsto.

Il film promette di mettere in mostra le sue nuove doti fisiche e di recitazione, suscitando curiosità tra i fan.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: instagram.com