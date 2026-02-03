Scopri il Giappone Incredibile: Itinerari Unici da Vivere

Romeo is a Deadman è il nuovo progetto di Grasshopper Manufacture, famoso per titoli iconici come No More Heroes e Lollipop Chainsaw. Abbiamo intervistato Goichi ‘SUDA51’ Suda, il leggendario director dello studio, per scoprire di più sulla creazione di questo gioco.

L’idea di base nasce da un concetto che Suda aveva in mente da tempo: un personaggio metà umano e metà zombie che viaggia nel tempo per combattere vari tipi di zombie. Questa idea è stata ispirata da film come 28 Giorni Dopo, che mostrano un’evoluzione degli zombie a seconda delle varie epoche.

Il protagonista si chiama Romeo e il personaggio di supporto/antagonista è Juliet. Inizialmente, Juliet non era prevista nella storia, ma nel processo creativo è diventata un elemento fondamentale, trasformandosi in un personaggio centrale che aiuta Romeo.

La trama del gioco è complessa e non lineare, con viaggi nel tempo e paradossi. SUDA51 ha inizialmente pensato di delegare la sceneggiatura a un team di scrittori, ma alla fine ha deciso di scriverla personalmente, per garantire coerenza e chiarezza.

Per il design visivo, il team ha scelto di mescolare vari stili artistici, come animazione tradizionale e fumetti, per rispondere a vincoli di budget e tempistiche. La combinazione di diverse tecniche ha permesso di creare un risultato unico senza sforare i costi.

Il gameplay incorpora elementi classici dei titoli precedenti di Grasshopper, aggiungendo nuove meccaniche come l’evocazione di “Bastardi”, zombie che aiutano nei combattimenti. La musica, varia e dinamica, è stata realizzata da artisti esterni, ognuno scelto per il giusto contesto all’interno del gioco.

In sintesi, Romeo is a Deadman si propone come un amalgama di idee innovative e riferimenti al passato, unendo narrazione, gameplay e design in un’unica esperienza coinvolgente.