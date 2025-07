Scopri il Foliage Giapponese con Mappamondo nel 2023

Nel panorama attuale dei viaggi, le esperienze di gruppo conquistano sempre più favori tra i turisti. Mappamondo ha deciso di ampliare la sua offerta, introducendo entusiastici tour destinati a questo segmento di mercato.

Una delle novità più interessanti è il Tour del Foliage Giapponese, in partenza il 23 e 24 novembre da Roma con voli diretti ITA Airways. Questo viaggio offre un’opportunità unica di esplorare diverse località del Giappone, tra cui Tokyo, Kamakura, Hakone e Kyoto, durante la magica stagione dei koyo, quando la natura si veste di colori caldi. Il percorso attraversa luoghi iconici e suggestivi, con un’attenzione particolare ai momenti che permettono di apprezzare appieno lo spettacolo dei colori autunnali.

Tra le proposte di Mappamondo spicca anche un affascinante itinerario in Oman, in partenza il 26 ottobre da Roma e Milano. I viaggiatori potranno visitare la capitale Muscat, esplorare l’entroterra ricco di castelli e moschee, e vivere un’esperienza indimenticabile presso l’Arabian Oryx Camp nel deserto di Wahiba Sands.

Per il Capodanno, Mappamondo offre itinerari verso Argentina, Brasile, Oman e Sudafrica, tutti già prenotabili sul sito ufficiale. Inoltre, c’è anche un’esclusiva proposta per il 2026, con partenze per ammirare la Fioritura dei Ciliegi in Giappone a marzo.

I Viaggi di Gruppo Mappamondo si distinguono per la loro personalizzazione e unicità, con itinerari curati e una selezione di ristoranti autentici. Ogni tour è accompagnato da un esperto Mappamondo, garantendo un’ulteriore presenza qualificata e una connessione più profonda con le destinazioni visitate.