Scopri il fascino del Made in Italy nei tuoi viaggi in Italia

Il Made in Italy svolge un ruolo cruciale nella competitività della nostra industria a livello globale. Secondo la ministra del turismo, Daniela Santanchè, il settore genera quasi 14 miliardi di euro in spesa turistica e coinvolge oltre 185.000 imprese artigiane che contribuiscono al valore identitario italiano e alla domanda turistica.

Durante l’Italian Design Week a Washington DC, la ministra, introdotta dall’ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti, ha ricevuto il premio “Italian Design Week Award 2025, Tourism Champion” per il suo contributo alla promozione del brand Italia nel mondo, a sostegno dell’industria turistica e del Made in Italy. Santanchè ha evidenziato che questo riconoscimento è per tutti coloro che lavorano con passione e creatività nel settore.

Ha inoltre sottolineato come l’Italia sia diventata famosa grazie al Made in Italy, che si manifesta in diversi ambiti, dall’ospitalità alla moda, fino all’enogastronomia. Ha ringraziato gli americani per il loro importante contributo al turismo italiano, evidenziando la crescente volontà di collaborare e rafforzare le relazioni tra Italia e Stati Uniti.

Nella stessa giornata, la ministra ha aperto un panel sul turismo e branding territoriale, nell’ambito della riunione “WTTI – Working Together To Invest”. Ha affermato che il dialogo in corso a Washington rappresenta un’opportunità fondamentale per rinforzare i legami tra i due paesi.

Infine, il ministero del turismo ha evidenziato che il design aumenta il valore dell’esperienza turistica. Le stime indicano che l’8% dei viaggi include visite a laboratori artigiani, mentre oltre il 21% delle vacanze culturali è dedicato al mondo produttivo, confermando così l’importanza del Made in Italy come motore di crescita e sviluppo per l’industria turistica.