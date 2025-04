Scopri il Doodle Segreto di Google: Gioca a PAC-MAN!

Se siete appassionati di retrogaming o curiosi di segreti digitali, sarete contenti di sapere che esiste un Google Doodle interattivo dedicato a PAC-MAN, uno dei videogiochi più iconici della storia. Questo doodle è stato creato per celebrare il 30° anniversario del gioco ed è accessibile ancora oggi. I Google Doodle sono variazioni temporanee del logo di Google, spesso per celebrare eventi o personaggi famosi; alcuni sono interattivi e offrono esperienze di gioco. Il Doodle di PAC-MAN si presenta come un easter egg che Google ha reso disponibile anche dopo anni.

Per giocare, basta visitare il sito di Google e digitare “google pac-man” o “pac-man”. Tra i risultati, apparirà il Doodle originale del 2010 con il pulsante “Gioca”. Cliccandolo, si avvia subito il gioco, controllando PAC-MAN con le frecce della tastiera o toccando lo schermo sui dispositivi mobili, muovendosi tra labirinti pieni di puntini e fantasmi.

Questo doodle celebrativo fu pubblicato il 21 maggio 2010, per commemorare i 30 anni dall’uscita di PAC-MAN, creato dal designer giapponese Tōru Iwatani nel 1980. PAC-MAN innovò l’industria dei videogiochi arcade, rompendo le convenzioni dell’epoca con la sua grafica accattivante e un gameplay accessibile. Il team di Google, guidato da Ryan Germick e Marcin Wichary, si impegnò a riprodurre fedelmente l’esperienza originale, inclusi i suoni e i bug del gioco. Wichary commentò che PAC-MAN è una scelta naturale per Google, evidenziando la semplicità ingannevole e la complessità del gioco e del brand.