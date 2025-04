Scopri il Chihuahua Nascosto: Guida all’Easter Egg nei Smartphone Samsung

Una foto di un chihuahua è presente in ogni smartphone Samsung Galaxy recente, accessibile tramite un codice specifico (#0#) che apre un menu diagnostico interno. Questo menu, progettato per testare le funzioni hardware del dispositivo, include diversi strumenti per controllare lo schermo, la sensibilità del touchscreen e i sensori. Tra queste opzioni c’è una funzione chiamata “test immagine”, dove appare l’immagine del chihuahua.

Non è chiaro perché questa foto sia stata inserita nel software; non sono state fornite spiegazioni ufficiali da Samsung, portando a speculazioni su se si tratti di una scelta intenzionale, uno scherzo degli sviluppatori o un’immagine di prova. La cosa sorprendente è che l’immagine è sempre presente, indipendentemente dal modello o dalla generazione del dispositivo, sebbene rimanga invisibile nell’uso quotidiano.

Per accedere al chihuahua nascosto, è necessario aprire l’app del Telefono e digitare il codice sopra menzionato. L’interfaccia che si apre non è documentata e non è accessibile dalle normali impostazioni di sistema. Le voci del menu possono variare, ma generalmente includono test per il colore (RED, GREEN, BLUE), la sensibilità del touchscreen (TOUCH) e il corretto funzionamento dei sensori (SENSOR). Selezionando la voce SENSOR e poi IMAGE TEST, si può visualizzare l’immagine del chihuahua.

Nonostante non vi sia un’utilità apparente per questa immagine, alcuni ipotizzano che possa servire a testare l’accelerometro, in quanto ruota quando si inclina il dispositivo. Questa presenza rimane un mistero nel campo della tecnologia mobile e rappresenta una forma di "easter egg" non ufficiale, senza risposte chiare sul motivo della scelta di un chihuahua.