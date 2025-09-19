29.6 C
Roma
venerdì – 19 Settembre 2025
Viaggi

Scopri il Chianti: tra natura, vino e cultura autentica

Da StraNotizie
Scopri il Chianti: tra natura, vino e cultura autentica

Il Chianti è un territorio ricco di bellezze naturali e culturali, che ha bisogno di un maggiore investimento in mobilità, accesso ai servizi essenziali e tutela del paesaggio. Questo è il messaggio di Serena Spinelli, assessora regionale uscente e candidata per il Pd alle elezioni toscane.

Il 20 settembre, Spinelli parteciperà a due eventi nel Chianti fiorentino: un incontro dal titolo “Un caffè con Serena” a Greve e la manifestazione “Vino al Vino” a Panzano, che inizieranno rispettivamente alle 14 e alle 15. Sarà accompagnata dai sindaci del territorio e dall’europarlamentare Camilla Laureti.

Spinelli sottolinea l’importanza della presenza dei sindaci e di Laureti. La collaborazione tra enti locali, regionali ed europei è fondamentale per sostenere una transizione sostenibile, proteggere l’ambiente e creare opportunità per la comunità. Valorizzare il Chianti significa investire sulle persone e sul loro futuro.

Secondo Spinelli, il Chianti è un «laboratorio vivo» dove convivono comunità, cultura e innovazione. Questo territorio unisce storia e modernità, tradizione e creatività. È cruciale sostenere chi lavora quotidianamente per mantenere viva questa straordinaria realtà, assicurandosi che le esperienze locali vengano valorizzate.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Auto si Ribalta in Stazione di Servizio: Uomo Scappa per Miracolo
Articolo successivo
Cani di grossa taglia in aereo: nuove regole in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.