Scopri il Chianti: tra natura, vino e cultura autentica

Il Chianti è un territorio ricco di bellezze naturali e culturali, che ha bisogno di un maggiore investimento in mobilità, accesso ai servizi essenziali e tutela del paesaggio. Questo è il messaggio di Serena Spinelli, assessora regionale uscente e candidata per il Pd alle elezioni toscane.

Il 20 settembre, Spinelli parteciperà a due eventi nel Chianti fiorentino: un incontro dal titolo “Un caffè con Serena” a Greve e la manifestazione “Vino al Vino” a Panzano, che inizieranno rispettivamente alle 14 e alle 15. Sarà accompagnata dai sindaci del territorio e dall’europarlamentare Camilla Laureti.

Spinelli sottolinea l’importanza della presenza dei sindaci e di Laureti. La collaborazione tra enti locali, regionali ed europei è fondamentale per sostenere una transizione sostenibile, proteggere l’ambiente e creare opportunità per la comunità. Valorizzare il Chianti significa investire sulle persone e sul loro futuro.

Secondo Spinelli, il Chianti è un «laboratorio vivo» dove convivono comunità, cultura e innovazione. Questo territorio unisce storia e modernità, tradizione e creatività. È cruciale sostenere chi lavora quotidianamente per mantenere viva questa straordinaria realtà, assicurandosi che le esperienze locali vengano valorizzate.