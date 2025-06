Scopri il Balena Festival 2025: Musica e Magia a Genova!

Il Balena Festival: Musica e Cultura al Porto Antico di Genova

Il Balena Festival, un evento di riferimento a Genova, si terrà all’Arena del Mare e propone una rassegna musicale che accosta artisti di fama a nuovi talenti. La manifestazione, ideata da Andrea Caravaggio e caratterizzata dal tema “mostri marini e suoni spaziali”, punta a creare un’atmosfera inclusiva, dove ogni artista è benvenuto, indipendentemente dal genere musicale.

Quest’anno, il festival offre sette date imperdibili, arricchite da momenti di intrattenimento, aree food e karaoke. L’obiettivo è fornire un’esperienza completa e coinvolgente, affinché il pubblico si senta parte di una comunità. Tra i nomi in cartellone figurano gli Afterhours, che celebreranno vent’anni di “Ballate per piccole iene”, il cantautore Calvino, i Fast Animals and Slow Kids e Tananai. Non mancherà il party "Teenage Dream" con la presenza della musa generazionale Laura Esquivel.

Il festival si distingue anche per l’accessibilità dei prezzi, consentendo a tutti di partecipare. Un’ulteriore novità è l’annuncio della presenza di Caparezza nel 2026, con vendite che sono già partite con entusiasmo.

Il Balena Festival non è solo musica: è un luogo dove gli artisti possono esprimersi e il pubblico vive emozioni, creando un legame profondo tra musica, emozioni e territorio. La line-up del 2025 include nomi importanti e nuovi artisti, promettendo un evento variegato e coinvolgente per tutti gli appassionati.

