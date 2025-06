Scopri il 99% d’Italia: Oltre i turismi affollati

L’Italia, patrimonio di bellezze ineguagliabili, attira ogni anno milioni di turisti, ma troppo spesso questi si concentrano solo su alcune località principali. Questo fenomeno di sovraffollamento, che coinvolge solo una piccola parte del territorio nazionale, ha portato alla nascita di una nuova iniziativa.

La campagna “99% of Italy”, promossa da Visit Italy, mira a ridurre l’impatto del turismo di massa e a incentivare la scoperta di mete meno conosciute. Non si tratta di scoraggiare la visita di città celebri come Roma o Venezia, ma di spingere i viaggiatori a esplorare anche luoghi autentici e affascinanti che meritano attenzione. L’obiettivo è promuovere un turismo più sostenibile, dove la qualità dell’esperienza supera la quantità.

Attraverso manifestazioni pubbliche e messaggi evocativi, si invitano le persone a riflettere su ciò che significano realmente le esperienze di viaggio, mettendo in evidenza la bellezza di borghi nascosti, artigiani e tradizioni locali. Un approccio che incoraggia a prendersi il tempo necessario per conoscere le comunità ed il loro patrimonio culturale.

La campagna ha già riscosso successo con frasi incisive come “Questa non è tutta l’Italia. È solo quella finita su Instagram”, lanciando un invito a riappropriarsi del significato autentico del viaggio. L’idea centrale è che un turismo equilibrato non solo arricchisce il viaggiatore, ma contribuisce anche al benessere delle località visitate.

Come ribadisce il CEO di Visit Italy, Ruben Santopietro, l’intento è far scoprire nuove prospettive su ciò che l’Italia ha da offrire, promuovendo un turismo che possa favorire il benessere delle comunità locali.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: torinocronaca.it