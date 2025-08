Scopri i Viaggi Sonori nel Municipio IV di Roma

Il Municipio IV di Roma ha lanciato un avviso per la realizzazione di eventi culturali denominati “Viaggi Sonori”, che si svolgeranno nei mesi di settembre e ottobre. Gli organizzatori sono invitati a presentare proposte per una serie di iniziative da realizzare in questo periodo.

Tra gli eventi programmati si trovano varie attività ricreative e musicali. Una delle manifestazioni principali sarà la “Cena Bianca”, prevista per il 27 settembre, un evento sostenibile incentrato sulla socializzazione e la consapevolezza ambientale, arricchito da un dj set. Altri eventi includono spettacoli di cabaret e serate di karaoke, nonché concerti di cover band anni ’60. È prevista anche una rappresentazione teatrale dedicata alla tradizione popolare mediterranea e performance di musicisti locali, accompagnate da balli folk tipici.

Per sostenere questi eventi, il Municipio alloca un contributo massimo di 8.000 euro, coprendo l’80% delle spese necessarie. Questo programma mira a promuovere la cultura e la comunità nel quartiere, garantendo esperienze variegate e coinvolgenti per i partecipanti.