Scopri i tesori nascosti dell’Italia: un viaggio unico

Questa mattina il Comando Provinciale di Vicenza ha accolto 37 nuovi carabinieri, provenienti dai corsi di formazione di varie scuole italiane. Questi militari sono stati assegnati per rinforzare le Stazioni e le Tenenze della provincia di Vicenza e del capoluogo.

L’evento si è svolto nella sede di via Muggia, dove il Ten. Col. Antonio Contente ha dato il benvenuto ai giovani carabinieri. Nel suo discorso, ha sottolineato l’importanza del loro nuovo ruolo al servizio della comunità, evidenziando l’impegno che dovranno mettere nel garantire sicurezza ai cittadini.

I nuovi carabinieri non saranno destinati a ruoli burocratici, ma saranno impiegati in diverse Stazioni della provincia, tra cui Lusiana, Marostica, Schio e Thiene, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze degli amministratori locali e affrontare le problematiche legate alla delinquenza e al degrado.

Il Ten. Col. Contente ha anche messo in risalto che questi giovani, provenienti da tutte le regioni d’Italia, sono preparati, motivati e pronti a lavorare al servizio della comunità. Ha anche espresso gratitudine verso il Comando Generale dell’Arma per il supporto nella costante e adeguata reintegrazione delle forze. Infine, ha augurato ai nuovi colleghi un buon lavoro, esprimendo fiducia nel loro impegno per la sicurezza del territorio.

