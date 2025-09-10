Oggi è emerso che Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del Ministro Nordio, è indagata per false informazioni riguardo la vicenda Almasri. Nella stessa giornata, la Procura Generale di Bologna ha chiesto alla Corte di Appello di respingere le eccezioni di immunità per l’ufficiale ucraino Kuznietsov, accusato dalla Germania di dirigere il sabotaggio del Nord Stream 1 e 2. Ci si chiede se fra le varie questioni legate a Almasri e Kuznietsov ci sia un conflitto tra il diritto, che mira alla giustizia senza favoritismi, e il potere, che tende a giustificare gli abusi attraverso la forza.

Almasri e Kuznietsov erano in Italia in vacanza, senza alcuna prova di tentativi di nascondersi. Almasri a Torino, dove seguiva una partita della Juventus, e Kuznietsov sulla riviera romagnola, documenti alla mano. È lecito supporre che il governo fosse consapevole delle loro presenze. In Italia si ha una lunga tradizione di decisioni di opportunità giustificate dalla sicurezza nazionale e spesso coperte da segreto. Questo porta a interrogativi sulla cattura di Almasri e Kuznietsov: qualcosa sembra non funzionare nella catena di comando, e vi sono chiari segni di tensione nei vertici della sicurezza.

In un contesto in cui il diritto sembra sempre più sfumare di fronte al potere, eventi recenti evidenziano come le dinamiche mondiali siano dominate da gruppi e interessi particolari. L’Unione Europea fatica a unire la questione della difesa militare con l’aspirazione a una nuova costituzione federale, la quale potrebbe offrire una visione di libertà più duratura.