Scopri i tesori nascosti del Giappone da visitare subito

L’agenzia di viaggi online Booking Holdings ha superato le previsioni di Wall Street per ricavi e utili del terzo trimestre, grazie a un incremento di clienti che prenotano pacchetti sulla piattaforma e a una domanda di viaggi in costante crescita. Le azioni della società hanno registrato un aumento di quasi il 5% nelle contrattazioni after-hours.

Nonostante l’incertezza del contesto macroeconomico e geopolitico, la società ha evidenziato una continua crescita della domanda di viaggi, con tendenze positive nel quarto trimestre. Le prenotazioni lorde per il terzo trimestre hanno raggiunto 49,7 miliardi di dollari, con un incremento del 14% rispetto all’anno precedente.

L’azienda, con sede a Norwalk, nel Connecticut, ha riportato un utile trimestrale rettificato di 99,50 dollari per azione, superando le stime degli analisti, che si attestavano a 95,66 dollari per azione. I ricavi totali per il trimestre si sono attestati a 9,01 miliardi di dollari, anch’essi superiori alle aspettative di 8,72 miliardi di dollari.