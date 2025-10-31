Scopri i segreti nascosti della Grecia: un viaggio indimenticabile

La Polizia di Stato di Macerata è intervenuta dopo diverse segnalazioni sui social riguardanti due uomini che infastidivano i passeggeri dei pullman extraurbani, in particolare studenti, anche minorenni, al ritorno da scuola.

I due, di circa 30 e 50 anni, residenti nella provincia, viaggiavano senza biglietto e si erano resi protagonisti di comportamenti molesti e atteggiamenti aggressivi nei confronti degli altri viaggiatori. In più occasioni, erano stati allontanati dai mezzi, ma avevano continuato a mantenere le loro condotte, rifiutando di fornire le proprie generalità ai controllori e creando notevoli disagi.

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e al lavoro di identificazione effettuato dai dipendenti dell’azienda di trasporto, la Divisione Anticrimine della Questura ha potuto ricostruire la situazione e identificare i responsabili.

Alla fine dell’istruttoria, il Questore di Macerata, Luigi Mangino, ha emesso per entrambi i soggetti un Foglio di Via Obbligatorio dal comune, con divieto di ritorno per un anno. Chiunque violi questa misura sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria.

