26.7 C
Roma
domenica – 24 Agosto 2025
Cucina

Scopri i sapori di Limatola alla Nuova Osteria

Da StraNotizie
Scopri i sapori di Limatola alla Nuova Osteria

Limatola è un borgo che offre molte sorprese culinarie. Tra le diverse opzioni, abbiamo deciso di tornare alla Nuova Osteria, un locale che ha subito un rinnovamento e oggi è più accogliente che mai. Situata in un piazzale adiacente all’MD, il ristorante è facilmente accessibile e dispone di un ampio parcheggio. Gli spazi interni ed esterni, recentemente ristrutturati, contribuiscono a un’atmosfera raffinata. È prevista anche la ristrutturazione del vecchio locale nei prossimi mesi.

Il coperto (1,50 €) introduce bene la filosofia della casa: oltre al pane, ci viene servito un entrèe composto da bruschetta con pomodorini e frittelle di pasta cresciuta, un antipasto semplice ma molto invitante. Abbiamo scelto l’Antipasto della Casa (9 €), un assortimento che include salumi, formaggi, verdure e pesce. Tra i salumi troviamo fettine di salame, prosciutto crudo, capocollo, caciotta, una frittata e mozzarella di bufala. Le melanzane fritte e i peperoni imbottiti sono risultate deliziose, insieme a un fresco carpaccio di manzo.

Il pesce è rappresentato da un’insalata di mare, gamberi con maionese, alici marinate e una piccola zuppetta di cozze. Questa combinazione di antipasti mette d’accordo tutti. Per il primo piatto, abbiamo provato gli Scialatielli alla Costiera (9 €), con frutti di mare freschi e una saporita bisque di gamberi. Per il secondo, non ci siamo fatti scappare la Frittura di Paranza (13 €), croccante e asciutta.

Infine, il dessert, il Croccantino (3 €), è una scelta leggera e equilibrata, accompagnata da un Aglianico della Casa (5 € al litro), che completa perfettamente il pasto.

Articolo precedente
Policlinico Umberto I: Indagine Interna dopo Denuncia Video
Articolo successivo
Migliori tool per agenti AI in Italia: guida alla scelta
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.