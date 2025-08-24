Scopri i sapori di Limatola alla Nuova Osteria

Limatola è un borgo che offre molte sorprese culinarie. Tra le diverse opzioni, abbiamo deciso di tornare alla Nuova Osteria, un locale che ha subito un rinnovamento e oggi è più accogliente che mai. Situata in un piazzale adiacente all’MD, il ristorante è facilmente accessibile e dispone di un ampio parcheggio. Gli spazi interni ed esterni, recentemente ristrutturati, contribuiscono a un’atmosfera raffinata. È prevista anche la ristrutturazione del vecchio locale nei prossimi mesi.

Il coperto (1,50 €) introduce bene la filosofia della casa: oltre al pane, ci viene servito un entrèe composto da bruschetta con pomodorini e frittelle di pasta cresciuta, un antipasto semplice ma molto invitante. Abbiamo scelto l’Antipasto della Casa (9 €), un assortimento che include salumi, formaggi, verdure e pesce. Tra i salumi troviamo fettine di salame, prosciutto crudo, capocollo, caciotta, una frittata e mozzarella di bufala. Le melanzane fritte e i peperoni imbottiti sono risultate deliziose, insieme a un fresco carpaccio di manzo.

Il pesce è rappresentato da un’insalata di mare, gamberi con maionese, alici marinate e una piccola zuppetta di cozze. Questa combinazione di antipasti mette d’accordo tutti. Per il primo piatto, abbiamo provato gli Scialatielli alla Costiera (9 €), con frutti di mare freschi e una saporita bisque di gamberi. Per il secondo, non ci siamo fatti scappare la Frittura di Paranza (13 €), croccante e asciutta.

Infine, il dessert, il Croccantino (3 €), è una scelta leggera e equilibrata, accompagnata da un Aglianico della Casa (5 € al litro), che completa perfettamente il pasto.