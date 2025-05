Scopri i nuovi Btp Italia: rendimento e vantaggi per risparmiatori

Lo Stato italiano torna a emettere i Btp Italia, titoli di Stato per privati con una durata di 7 anni. Gli investitori potranno acquistarli dal 27 al 29 maggio. Questi titoli offrono un rendimento minimo dell’1,85%, con cedole semestrali e un premio finale dell’1% alla scadenza. Sono ideali per i risparmiatori grazie alla loro indicizzazione al tasso di inflazione, che protegge il capitale dalla perdita di potere d’acquisto.

Il taglio minimo acquistabile è di 1.000 euro, e per i piccoli risparmiatori non ci sono commissioni. Inoltre, la tassazione sui rendimenti è favorevole, fissata al 12,5%. I Btp Italia si sono dimostrati particolarmente attrattivi per le famiglie, con un’aggregazione di oltre il 60% di investitori retail nelle ultime emissioni, arrivando all’86% nel 2023.

Le emissioni precedenti hanno visto raccolte significative, con 22 miliardi di euro nel maggio 2020, mentre quelle successive si sono attestate tra i 9 e i 12 miliardi. L’accesso ai titoli avviene tramite il sistema di home banking delle banche, dove è necessario abilitare la funzione per acquistarli nei giorni stabiliti per l’offerta. Questi titoli risultano meno interessanti per le grandi banche di investimento, poiché il premio finale può limitare la loro possibilità di scambio, a differenza dei titoli di Stato più liquidi.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it