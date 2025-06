“Scopri i Mostriciattoli Colorati: Il Nuovo Trend di Charm che Sta Scatenando il Gossip!”

I Labubu, piccoli mostriciattoli colorati da collezionare, sono diventati un accessorio altamente ambito a livello globale, con lunghe file davanti ai negozi e un forte clamore attorno ai nuovi lanci. Creati e distribuiti dall’azienda cinese Pop Mart, il fenomeno ha riscosso un notevole successo nei mercati finanziari: le azioni di Pop Mart sono aumentate del 450% in un anno alla Borsa di Hong Kong, rendendo l’azienda il miglior titolo dell’indice MSCI China. Il valore di mercato ha superato quello di noti colossi come Mattel e Sanrio. Recentemente, il presidente di Pop Mart, Wang Ning, ha visto un incremento di 1,6 miliardi di dollari nel suo patrimonio, grazie alla popolarità dei Labubu, in particolare negli Stati Uniti.

Un investitore di Pop Mart ha raccolto 97 milioni di dollari vendendo azioni, evidenziando la forte domanda e la fiducia degli investitori. Inoltre, l’azienda ha visto il proprio profitto più che raddoppiato nell’ultimo anno, sostenuto dalle vendite internazionali.

Tuttavia, Pop Mart affronta anche alcune sfide, in particolare le tariffe imposte dagli Stati Uniti sulle importazioni cinesi, che potrebbero influenzare i risultati aziendali. Per fronteggiare l’aumento dei costi, il prezzo dei Labubu negli USA è salito da 22 a 28 dollari, mentre l’azienda esplora la possibilità di spostare la produzione in Vietnam, dove le tariffe statunitensi del 46% sono attualmente sospese.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: instagram.com