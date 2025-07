Scopri i Migliori Film in TV Stasera: Guida al Palinsesto!

Questa sera, 15 luglio 2025, i telespettatori possono prepararsi a una serata cinematografica entusiasmante, con numerosi film in onda sui principali canali. Ecco le pellicole da non perdere.

Alle 21:00 su Cine34 va in scena la commedia “SMS – Sotto mentite spoglie”, con un cast d’eccezione guidato da Vincenzo Salemme. Gli amanti del genere romantico possono sintonizzarsi su Rai Movie alle 21:10 per “Un amore a 5 stelle”, un film con Jennifer Lopez e Ralph Fiennes che promette momenti di dolcezza.

Se cercate una commedia moderna, La5 propone “7 ore per farti innamorare” alle 21:10, una storia divertente piena di colpi di scena. Alle 21:10 su TV2000, il film “Eroe per caso” con Dustin Hoffman offre una miscela di comicità e dramma.

Per una serata all’insegna del western, Iris trasmette “I quattro del Texas” alle 21:10, con protagonisti come Frank Sinatra e Dean Martin. Gli amanti del dramma non possono perdersi “I nostri fantasmi” su Rai5 alle 21:15, con una storia che esplora relazioni familiari complesse.

Chi preferisce un thriller può sintonizzarsi su 20 per “Breaking In – La rivalsa di una madre” alle 21:20, mentre per i fan dell’azione, “Ancora 48 ore” è in onda su TwentySeven alla stessa ora.

Infine, TV8 presenta “I mercenari – The Expendables” alle 21:30, un film d’azione ricco di adrenalina con Sylvester Stallone e amici d’eccezione. Non mancate di consultare i vostri palinsesti per non perdere queste interessanti proposte!