Scopri i Migliori Abbinamenti per Piatti Sani e Gustosi

I piselli freschi, raccolti da fine aprile a giugno, sono un alimento nutriente e versatile, ricco di fibre, proteine e micronutrienti come ferro e vitamina C. Utilizzati non solo come contorno, si prestano a molteplici preparazioni, dai primi ai dolci, grazie alla loro dolcezza naturale.

Per arricchire i piatti, i piselli possono essere abbinati a cereali, formaggi e verdure di stagione. Diversi suggerimenti culinari includono:

Primi piatti: Gli gnocchi possono essere preparati con una salsa a base di piselli lessati e bacche di ginepro. Per una pasta al forno, si rosolano aglio e peperoncino, si aggiungono i piselli, e si mescolano con un formato di pasta lessata, per poi gratinarli.

Zuppe: I piselli arricchiscono zuppe calde e fredde. Un’opzione fresca prevede la cottura dei piselli con cipollotti e yogurt, frullati e decorati con arachidi.

Insalate: Ottimi con ortaggi freschi, i piselli possono essere mescolati con asparagi e carote, arricchiti con limone e olio. Un’altra idea è abbinarli a ravanelli, arance e olive.

Ripieni e flan: Si possono utilizzare nella preparazione di sformati con pesto, oppure frullare i piselli con uova e origano per mini flan cotti al forno.

Farina di piselli: Utilizzata negli impasti di pane e pasta, migliora anche la lievitazione. È indicata per preparazioni dolci come pancake, biscotti e muffin, dove può sostituire fino al 25% della farina tradizionale.

Grazie a queste combinazioni, i piselli freschi diventano un ingrediente ideale per piatti saporiti e ricchi di nutrienti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.cucina-naturale.it