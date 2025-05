Scopri i 5 usi del miele in cucina: dolcezza e salute!

Il miele, considerato il “nettare degli dèi”, è un alimento ricco di proprietà benefiche, inclusi effetti antibatterici, antiossidanti e disintossicanti. Viene utilizzato non solo come dolcificante, ma anche come condimento, conservante e nella cosmetica e medicina. Attualmente, oltre il 50% degli italiani consuma miele settimanalmente, con un 21,2% che lo fa 5 o più volte a settimana e il 32,3% tra 1 e 3 volte. Il consumo è maggiormente concentrato al mattino e come spuntino pomeridiano.

Negli ultimi dodici mesi, quasi il 40% degli italiani ha incrementato il consumo di miele, raggiungendo un livello pro capite di 400-450 grammi all’anno. È utilizzato principalmente come dolcificante per bevande calde o fredde (54,5%), spalmato su pane (46,9%) e al cucchiaio (38,1%). Nella cucina, il miele è impiegato soprattutto per dolci (34,9%) e accostato ai formaggi (33,6%), mentre il suo uso nei secondi piatti è meno comune.

Un’indagine evidenzia che meno della metà degli italiani dichiara di conoscere bene il miele, e quasi il 40% desidera apprendere di più sulle sue applicazioni in cucina. Per affrontare questa esigenza, i produttori italiani di miele hanno realizzato un vademecum che include 5 ricette.

Nutrizionalmente, 100 grammi di miele forniscono oltre 300 Kcal, contengono zuccheri solubili, minerali e vitamine. È ricco di glucosio e fruttosio, e il miele di acacia ha un minor indice glicemico rispetto allo zucchero. Infine, sono disponibili oltre 300 varietà di miele, ognuna con caratteristiche uniche, e il suo utilizzo in cucina va oltre il semplice dolcificante, includendo abbinamenti con carne, pesce e verdure.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.viaggiare.net