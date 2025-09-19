30.1 C
Spettacolo

Scopri Harry Potter: The Exhibition a Milano, magia in diretta!

⚡Harry Potter: The Exhibition è arrivata a Milano! Da oggi è possibile visitare la straordinaria mostra dedicata a momenti, personaggi, luoghi e creature del magico mondo di Harry Potter!
🪄 Scegli la tua casa di Hogwarts™️, la tua bacchetta e il tuo Patronus per intraprendere un viaggio personalizzato attraverso questa esposizione inclusiva: siediti sulla gigantesca sedia di Hagrid, infilati nel Ripostiglio sotto le scale, e mettiti alla prova nel Quidditch™️ lanciando un Quaffle, il tutto mentre scopri i dettagli dietro le quinte della realizzazione dei film.

