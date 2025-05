Scopri ‘Got To Have Love’: il nuovo singolo dei PULP!

I Pulp hanno annunciato l’uscita del nuovo singolo Got To Have Love, che anticipa l’album More, in arrivo il 6 giugno. Questo è il primo lavoro della band in quasi 24 anni, dopo il ritorno con Spike Island ad aprile. Jarvis Cocker descrive il brano come un’inno all’amore, raccontando un cambiamento nella sua percezione della parola "amore", che ha imparato a esprimere solo di recente.

È stato realizzato un video diretto dallo stesso Cocker, che utilizza filmati dell’iconico documentario Wigan Casino del 1977. Il video mette in evidenza la natura dance del singolo, intrecciando le immagini di ballerini Northern Soul con la musica dei Pulp. Cocker esprime il suo amore per il ballo, suggerendo di lasciarsi andare mentre si guarda il video.

L’album More, in uscita per Rough Trade Records, rappresenta un’importante tappa per la band di Sheffield, che continua a rimanere viva nella memoria collettiva della musica britannica. Prima dell’uscita, il 5 giugno si svolgeranno ascolti in anteprima in quattro città italiane: Milano (Dissonanze), Bologna (Disco D’Oro), Napoli (Fonoteca) e Palermo (Pablo Listening Bar).

La tracklist del nuovo album include i brani: Spike Island, Tina, Grown Ups, Slow Jam, Farmers Market, My Sex, Got To Have Love, Background Noise, Partial Eclipse, The Hymn of the North e A Sunset.

