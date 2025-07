Scopri Gorizia: Nuovi Itinerari e Tradizioni da Esplorare

Nel 2025, il Centro per la Conservazione e Valorizzazione delle Tradizioni Popolari di Borgo San Rocco di Gorizia ha lanciato una guida turistica in sette lingue. Questo strumento offre itinerari dettagliati e informazioni culturali e gastronomiche, nell’ambito del progetto “La Contea di Gorizia” per Go! 2025.

L’iniziativa, sostenuta dalla Regione, comprende passeggiate tematiche ed eventi per valorizzare l’identità e il patrimonio culturale dell’area goriziana. La guida si propone di attrarre visitatori e far conoscere le ricchezze del territorio, dalla sua storia alle tradizioni locali, offrendo un’esperienza immersiva per residenti e turisti.

Tra le attività previste ci sono collaborazioni con associazioni locali e manifestazioni culturali che metteranno in risalto le peculiarità di Gorizia, favorendo un turismo consapevole e rispettoso della cultura locale.