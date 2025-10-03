15.9 C
Scopri gli SCIPPI: musica italiana a Torre de’ Picenardi

Gli SCIPPI si esibiranno sabato 11 ottobre presso la SOMS – Società Operaia di Mutuo Soccorso di Torre de’ Picenardi, in via Garibaldi 31A. L’evento avrà inizio alle ore 21.30, ma i partecipanti potranno cenare presso il bar interno a partire dalle 19.30 (si consiglia di prenotare al numero 338 730 7304).

Il gruppo, originario di Cremona, è composto da amici di lunga data con una profonda passione per la musica e una vasta esperienza nei palchi, grazie a collaborazioni e progetti artistici. Fondati come omaggio alla canzone d’autore italiana, hanno intrapreso un percorso che li ha portati a esibirsi in teatri, festival e centri culturali con un repertorio vario e originale.

La proposta musicale degli SCIPPI è molto eclettica. Accanto ai brani dei grandi cantautori italiani, il repertorio include canzoni leggere e ironiche, creando un equilibrio tra ascolto raffinato e puro divertimento. Ogni concerto diventa una sorta di viaggio musicale, alternando epoche, stili e atmosfere diverse, con una perfetta fusione di qualità artistica e intrattenimento. La loro presenza scenica vivace coinvolge il pubblico, rendendo ciascuna esibizione unica.

La serata offrirà l’opportunità di ascoltare, attraverso la voce di Corrado Villa e le strumentazioni di Giorgio Sclave, Giovanni Guerreri, Carlo Giussani e Simone Gagliardi, il meglio della musica italiana. Questo concerto è ideale per gli amanti della canzone italiana e per chi desidera un intrattenimento sorprendente, in un contesto storico e accogliente come la SOMS.

Dove: SOMS, Via Garibaldi 31a, Torre de’ Picenardi (CR)
Quando: 11 ottobre, dalle ore 19.30
Contatti: 3387307304

