Scopri gli itinerari delle Alpi: viaggi sostenibili in Italia

È stata recentemente presentata a Trento la guida “ALPI ON THE ROAD”, creata da Lonely Planet in collaborazione con UNCEM, per promuovere il turismo sostenibile e le Green Communities. L’evento si è svolto presso il Consorzio dei Comuni trentini e fa parte del Progetto ITALIAE, dedicato alle iniziative per valorizzare il patrimonio culturale e naturale delle Alpi.

Marco Bussone, Presidente di UNCEM, ha sottolineato l’importanza di un approccio scientifico nel turismo, proponendo una guida che racconti le Alpi, attraversando sette stati, e suggerendo itinerari che collegano le città alle montagne in modo funzionale per i turisti. Angelo Pittro, Direttore di Lonely Planet Italia, ha spiegato che “Alpi on the road” è unica nel suo genere, in quanto offre suggerimenti su percorsi piuttosto che semplici descrizioni di località.

La guida contiene 50 itinerari, con 25 proposte in Italia e 25 all’estero, che variano da escursioni di 1-3 giorni a viaggi di 3 settimane, inclusi 4 grand tour. In Trentino, ci sono sei itinerari specifici che abbracciano diverse valli, come la Valle dei Laghi e le Valli di Fiemme e Fassa. Pensata principalmente per viaggi in auto, moto o camper, la guida offre anche suggerimenti per esperienze con mezzi alternativi.

Un aspetto rilevante della pubblicazione è l’attenzione alla sostenibilità ambientale. Durante la presentazione, è stato evidenziato l’importanza dei parchi naturali, che promuovono comportamenti sostenibili, contribuendo a un turismo responsabile.

