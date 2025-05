Scopri cos’è e perché ha successo: una guida essenziale

Il fenomeno virale conosciuto come Italian Brain Rot sta conquistando il web, specialmente su TikTok, con contenuti surreali e privi di senso logico. Tra i protagonisti, spiccano personaggi come uno squalo con scarpe Nike che canta «tralalero tralalà» e un coccodrillo bombardiere. Questi meme, spesso creati con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, presentano narrazioni incoerenti e immagini grottesche, mischiando ironia e provocazioni talvolta ritenute politicamente scorrette.

Il termine “brain rot”, tradotto come “marciume cerebrale”, descrive contenuti che, sebbene privi di qualità, risultano irresistibili per il pubblico. L’espressione è diventata così rilevante che la Oxford University Press l’ha scelta come parola dell’anno 2024. Il video che ha dato il via a questo trend, “Tralalero Tralalà”, ha accumulato oltre 3 miliardi di visualizzazioni.

Nonostante il nome e l’estetica possano suggerire un’origine italiana, uno dei video emblematici, “Ballerina Cappuccina”, è frutto del lavoro di un creator romeno, Susanu Sava-Tudor, che si ispira a una visione idealizzata dell’Italia. Anche Know Your Meme non attribuisce un’origine geografica precisa all’Italian Brain Rot.

La tendenza ha attraversato le frontiere, con contenuti che hanno coinvolto anche marchi famosi come Ryanair e KFC. Tuttavia, alcuni brand hanno riscontrato difficoltà dovute all’assenza di filtri culturali, generando imbarazzo con contenuti inappropriati.

Preoccupazioni emergono tra genitori e insegnanti riguardo all’influenza di questi meme sui bambini, in particolare nelle scuole e su piattaforme come YouTube Kids, dove i controlli sui contenuti non sempre sono efficaci.

Fonte: www.geopop.it