Scopri Cosa Attira le Donne e Come Farle Uscire

Lucertole in casa: cause e soluzioni per allontanarle senza far loro male

Le lucertole possono entrare in casa attratte dal calore dei muri esposti al sole e dalla presenza di insetti, loro principale fonte di cibo. Durante l’estate, è comune vederle muoversi nelle abitazioni, poiché cercano rifugio e nutrimento.

In Italia, le lucertole più comuni sono: la lucertola campestre, piccola e agile, la lucertola muraiola, robusta e abile nel salire i muri, e il ramarro, che può superare i 30 cm e si trova spesso in aree rurali.

Per prevenire la loro presenza in casa, è utile seguire alcuni consigli: verificare l’assenza di fessure e crepe, mantenere pulito l’ambiente da briciole e residui di cibo, chiudere finestre e porte durante la sera, rimuovere potenziali rifugi come legna e vasi vuoti, spegnere le luci quando non servono e utilizzare repellente naturale come oli essenziali.

Se una lucertola entra in casa, bisognerebbe mantenere la calma per evitare di spaventarla. Aprire porte e finestre può incoraggiarla a uscire autonomamente. Se non si muove, si può utilizzare un contenitore trasparente e un cartoncino rigido: coprire delicatamente la lucertola con il contenitore e infilare il cartoncino sotto, per trasportarla all’esterno e liberarla in un luogo sicuro, come un giardino. Questi nuovi ospiti possono contribuire a mantenere lontani insetti fastidiosi, quindi è consigliabile un approccio rispettoso nei loro confronti.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it