Scopri come nasce la musica che ci emoziona davvero

Negli ultimi anni, il dialogo tra artisti e professionisti del settore musicale è diminuito, creando un clima di isolamento creativo. In questo contesto, emerge INSIDER, un nuovo spazio dedicato alla riflessione e all’ascolto, pensato per approfondire il mondo della musica moderna.

INSIDER offre un’opportunità unico per comprendere le complessità della creazione musicale, andando oltre il semplice prodotto finale. È destinato a tutti coloro che desiderano esplorare a fondo il processo creativo, non solo a chi lavora nel settore. L’obiettivo è dare voce a curiosità e domande, per stimolare una comprensione autentica del fare musica.

La piattaforma propone contenuti esclusivi e diversificati, tra cui talk con esperti del settore, podcast innovativi e incontri online a numero chiuso. Qui, i partecipanti possono interagire direttamente con artisti, produttori e manager, ponendo domande e ricevendo risposte sincere. Inoltre, ci saranno eventi dal vivo che permetteranno di stabilire connessioni e condividere esperienze in modo diretto.

INSIDER è aperto a chiunque scriva, canti o produca musica, ma anche a chi semplicemente ascolta con attenzione e desidera scoprire le storie nascoste dietro le canzoni. Per accedere, è sufficiente attivare un profilo Rockit PRO, il che garantisce accesso immediato a tutti i contenuti, anche in modalità on demand.

In calendario ci sono vari appuntamenti, tra cui discussioni su temi rilevanti oggi, come lo stato della musica dal vivo e l’importanza del “capitale musicale”. Questi incontri rappresentano un’occasione per andare oltre il rumore e cercare vera autenticità.