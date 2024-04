Scopri come i cani decidono chi è il loro umano preferito

Sono il suo preferito? Tutti i segnali per capire se il cane ti ha scelto come padrone umano di riferimento e come lo manifesta.

A tutti i padroni fa piacere diventare il ‘preferito’ del proprio animale domestico, tuttavia non è sempre facile individuare i segnali di un cane che ha scelto il suo umano di riferimento. E come avviene questa selezione e in che modo riesce a manifestarlo anche ai padroni alle prime armi? Tutto quello che c’è da sapere su questa esclusiva relazione tra Fido e il suo padrone.

Come capire se piaci al tuo cane?

Spesso l’errore è di porre una domanda a senso unico, ovvero: quale cane fa per noi? Senza considerare che è fondamentale che anche Fido ci apprezzi come padroni e come persone. Di sicuro in caso di famiglie numerose, il cane individuerà sempre una persona di riferimento, spesso si tratta di quella che si prende cura di lui, che gli dà da mangiare e che gli fa le coccole a fine giornata, ma non è così scontato.

Ma non è solo una questione di cure: si verrà a creare con quell’umano in particolare un rapporto simbiotico, un’intesa che va a di là della soddisfazione delle mere esigenze fisiche e biologiche. Anche con gli altri ‘occupanti’ della casa si verranno a creare dei legami, ma in misura differente. Ma come facciamo a capire che gli piacciamo? Ci riserverà coccole e leccatine sulle mani e sul viso, ci sventolerà la coda al nostro arrivo e sarà entusiasta della nostra presenza: questi sono alcuni dei segnali di un cane che ci ama.

Il cane ti ha scelto come padrone: come capirlo?

Il cane ha sempre ‘rispettato’ una gerarchia all’interno del suo branco, quindi avrà necessità di individuare una persona come ‘capo, guida’. E non perché si mostri prepotente e autoritario con gli altri (animali compresi), bensì perché avrà le caratteristiche di un leader, che sa tenere unita la famiglia e sa cosa fare in caso di necessità. Quindi è bene non confondere l’essere deciso e fermo con l’essere dispotico.

Alle volte per farsi ‘scegliere’ basta fargli compagnia nelle attività che Fido ama di più, come le coccole alla sera o le passeggiate e i giochi all’aria aperta, anche se non si è la persona che gli riempie la ciotola o si preoccupa di tutto il resto. Numerosi sono stati gli studi sui vari tipi di attaccamento e di relazione che il cane instaura coi membri della famiglia, che rispecchiano quelle innate tra lo stesso animale e la sua figura materna.

Non è chiaro perché un cane preferisca una persona a un’altra ma è ipotizzabile che sia quella che trascorre con lui il tempo a fare ciò che gli piace di più: non a caso infatti i bambini sembrano avere sempre una via ‘preferenziale’ di accesso al loro cuore, probabilmente perché li vedono molto simili a loro e viceversa. D’altra parte se la Scienza dice che il cane é il migliore amico dell’uomo ci sarà più di un motivo, soprattutto nella relazione che fin dai primordi hanno instaurato.