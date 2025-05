Scopri Chi Non Era Tesoriere del Sindacato

Oggi, durante l’udienza al tribunale di Roma, il giudice Paolo De Simone ha disposto il rinvio a giudizio di Angelo Giacobelli, accusato di appropriazione indebita di fondi del sindacato Usigrai. Il provvedimento riguarda tre ipotesi di reato, tra cui la sostituzione di persona e un reato commesso in concorso con un soggetto esterno. Quest’ultimo è già stato sanzionato con una pena di due anni e una multa, in seguito a una sentenza di patteggiamento emessa il 14 aprile.

Il tribunale ha accolto la costituzione di parte civile dell’Usigrai, a difesa degli interessi dei suoi membri e dell’immagine dell’associazione, inclusa quella dell’ex segretario Vittorio di Trapani, attuale presidente della Fnsi, per i danni subiti.

La prossima udienza è prevista per il 17 settembre, con la presidente Dott.ssa Ciampelli della Sesta Sezione Penale. Nell’udienza odierna, l’avvocato di Giacobelli, Michele Licata, ha sostenuto che il suo assistito non rivestiva la qualifica di tesoriere, dato che tale figura non era prevista nello statuto del sindacato, recentemente modificato. Giacobelli, secondo il legale, ricopriva funzioni diverse e ha lavorato per cinque anni senza regolarizzazione, con una causa pendente in corso.

L’udienza ha respinto le richieste di parte civile di altri soggetti, ammettendo solo quelle dell’Usigrai e di Di Trapani. Licata ha rimarcato che l’udienza era solo preliminare e non risolutiva sul merito del processo, che comincerà il 17 settembre.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com