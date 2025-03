Scopri Amazon Fire TV Serie 4: Smart TV 4K UHD da 55″ con Streaming Senza Cavo

699,99€ - 149,99 €

Intrattenimento 4K in qualità brillante: film e serie TV prendono vita con il supporto per la qualità vivida 4K Ultra HD, HDR 10, HLG e Dolby Digital Plus.

Le scene prendono vita sullo schermo: il 4K Ultra HD e l’HDR 10 offrono un’immagine più nitida e vivace, con colori più brillanti rispetto al full HD 1080p.

Telecomando vocale Alexa per Fire TV: premi e chiedi ad Alexa di trovare app, film e le tue serie TV preferite, oltre a controllare il meteo, i risultati sportivi e altro.

Guarda i contenuti che desideri: oltre centomila film ed episodi di serie TV in streaming. Guarda i tuoi contenuti preferiti con abbonamenti a Netflix, Prime Video, Disney+ e altri.

Tutto l’intrattenimento in un unico posto: guarda la TV in diretta e gratuita, gioca ai videogiochi e ascolta musica.

Intelligente e in continua evoluzione: Fire TV si arricchisce continuamente con nuove Skill Alexa e funzionalità, come quelle per la Casa Intelligente e quelle tramite comando vocale.

Collega tutti i tuoi dispositivi: grazie ai 3 ingressi HDMI, puoi collegare la TV via cavo o satellitare e la console per videogiochi. Utilizza l’ingresso HDMI eARC per le apparecchiature audio, per ottenere un suono migliore.