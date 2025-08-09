Scopri Alicante: avventure e segreti in Costa Blanca

Alicante, incantevole meta spagnola, si è rivelata una scelta inaspettata, grazie a una promozione di Ryanair che ha reso i voli molto accessibili. Partiti dall’aeroporto di Bergamo, il volo per questa località sulla costa sud-est della Spagna è stato puntuale e di breve durata.

Sbarcati all’aeroporto di Alicante, abbiamo preso la navetta C6 per il centro città, con un breve viaggio che ci ha riportati all’atmosfera vibrante della città in soli venti minuti. Dopo aver raccolto informazioni turistiche e aver preso l’autobus per il nostro hotel, l’hotel Maya, abbiamo potuto sistemarci in una camera spaziosa e luminosa.

Il richiamo del mare è stato irresistibile, così ci siamo diretti verso la spiaggia, dove ci siamo goduti un pomeriggio di sole. In seguito, una passeggiata in città ci ha portati a visitare il Castello di Santa Barbara, dal quale si gode una vista panoramica mozzafiato su Alicante. La serata si è conclusa con una cena di tapas e paella, non senza qualche imprevisto nel rientro all’hotel a causa degli orari limitati degli autobus.

Il secondo giorno, abbiano visitato l’isola di Tabarca, un’escursione in traghetto che ci ha deliziati con scenari marini. Nonostante l’afflusso di turisti, abbiamo trovato un posto tranquillo dove rilassarci al sole prima di tornare al nostro hotel per una cena a buffet.

Infine, l’ultimo giorno è stato dedicato a Elche, celebre per le sue palme. Dopo una passeggiata nel famoso Huerto del Cura e una visita al mercato locale, abbiamo gustato un’ultima paella prima di tornare verso l’aeroporto e concludere il nostro breve ma intenso soggiorno a Alicante.