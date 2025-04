Scopri alcuni segreti per risparmiare

Curare un animale domestico può comportare spese elevate, ma ci sono modi per risparmiare. Secondo il rapporto Assalco – Zoomark, in Italia ci sono oltre 65 milioni di animali domestici, e le spese veterinarie e per il cibo possono scoraggiare le adozioni. Per risparmiare, si possono seguire sei consigli pratici: acquistare cibo e croccantini all’ingrosso, proteggere la casa dai pericoli per evitare visite inutili dal veterinario, e imparare a tosare il proprio animale per ridurre i costi di toelettatura. È inoltre vantaggioso effettuare controlli di routine per prevenire gravi problemi di salute e chiedere aiuto a familiari o amici anziché assumere un pet sitter. Infine, investire in accessori di qualità, come collari e guinzagli, può ridurre le spese a lungo termine.

Inoltre, ci sono diversi bonus e agevolazioni per i proprietari di animali domestici. Le spese veterinarie possono essere detratte dall’Irpef nel modello 730/2024, con uno sconto del 19%. Tra il 2024 e il 2026, è previsto un nuovo contributo per cittadini over 65 con un ISEE fino a 16.215 euro. Per usufruire di queste detrazioni, le spese annuali devono superare 129,11 euro per poter calcolare il 19% sulla quota eccedente fino a un massimo di 550 euro, ma la detrazione non può superare 80 euro. Sono richiesti documenti come la certificazione dell’ASL o del veterinario e la fattura di acquisto per l’inserimento delle spese in detrazione.