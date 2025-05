Scopri a Cosa Servono e Chi Usa le Risorse Essenziali

In alcune aree lavorative, come basi militari, piattaforme petrolifere e centrali nucleari, l’uso di smartphone con fotocamera è vietato per evitare la divulgazione di informazioni sensibili. Per rispondere a questa esigenza, cresce la popolarità degli iPhone modificati, privi di fotocamere, realizzati da aziende specializzate. Questi dispositivi non sono ufficiali e non esistono iPhone prodotti da Apple senza fotocamera.

La maggior parte degli smartphone in commercio è dotata di almeno due fotocamere, rendendo difficile trovare modelli senza. Pertanto, chi opera in contesti delicati spesso deve ricorrere a vecchi telefoni, limitandosi a chiamate e messaggi. Tuttavia, alcune aziende, come Noncam, offrono soluzioni che permettono di rimuovere le fotocamere da modelli recenti, mantenendo intatte le altre funzionalità. Questo consente di accedere a social media e applicazioni, escludendo solo le funzioni fotografiche.

Noncam vende modelli già modificati, i cui prezzi superano i 1200 dollari, e kit di modifica fai-da-te a circa 200 dollari, fornendo tutto il necessario per rimuovere le fotocamere. È importante notare che si tratta di modifiche non ufficiali e che gli iPhone modificati tendono a costare più dei modelli normali.

