Scoppio di una ruota di un aereo Ryanair all’aeroporto di Orio al Serio: voli sospesi immediatamente

Martedì 1° ottobre, all’aeroporto di Orio al Serio, un volo della Ryanair proveniente da Barcellona ha subito un incidente durante l’atterraggio: uno dei pneumatici dell’aereo è scoppiato. Fortunatamente, non si sono registrati feriti tra i passeggeri. Dopo l’atterraggio, il velivolo è rimasto fermo sulla pista, e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per gestire l’evacuazione dei passeggeri.

La società Sacbo, che gestisce l’aeroporto, ha comunicato che l’operatività dell’aeroporto è stata sospesa a causa della presenza dell’aereo fermo in pista per problemi tecnici. Ciò ha causato non solo ritardi, ma anche dirottamenti e cancellazioni di voli in partenza e in arrivo fino a quando la situazione non sarà risolta.

Dalle 10:00 è stato fornito un elenco di voli in partenza da Orio al Serio che hanno subito ritardi o sono stati cancellati. Tra i voli in ritardo si evidenziano quelli diretti a Barcellona, Sofia, Poznan e Napoli, mentre quelli cancellati includono voli verso Tirana, Parigi e Madrid.

Allo stesso modo, anche i voli in arrivo sono stati colpiti. Alcuni voli in arrivo da località come Tirana, Budapest e Asturias sono stati dirottati verso l’aeroporto di Malpensa o sono stati ritardati. Nonostante l’incidente, il personale di terra sta lavorando attivamente per garantire che le operazioni riprendano nel più breve tempo possibile.

L’incidente ha attirato l’attenzione dei media e sui social, non solo per la brutta esperienza dei passeggeri, ma anche per il disguido occasionato alla Juventus Next Gen, che è rimasta bloccata a Trapani per problemi con il volo, costringendo i giocatori a dormire in aeroporto.

Questa serie di inconvenienti legati ai voli ha messo in luce l’importanza della sicurezza negli spostamenti aerei, e le compagnie, come Ryanair e altre, stanno intensificando le misure necessarie per prevenire simili eventi in futuro. L’aeroporto di Orio al Serio è in attesa di ulteriori sviluppi, sperando di tornare presto alla normalità operativa. L’articolo rimane in aggiornamento mentre si monitorano le condizioni dei voli e dell’aeroporto.