Scoppiata la pollinosi stagionale: cos’è e quali sono i sintomi

È scoppiata la pollinosi, una condizione influenzata dall’aumento degli allergeni, dallo smog e dall’uso di sostanze chimiche e additivi alimentari, creando una serie di interazioni che favoriscono reazioni allergiche in individui geneticamente predisposti. La vegetazione si adatta ai cambiamenti climatici, alterando la qualità dell’aria e contribuendo all’aumento di patologie come allergie e malattie respiratorie. I pollini, in particolare, sono fattori scatenanti delle allergopatie. Le piante allergeniche si riproducono principalmente tramite impollinazione anemofila, producendo grandi quantità di polline per aumentare la probabilità di fertilizzazione.

Tra i farmaci raccomandati in farmacia, troviamo antistaminici di ultima generazione come loratadina, pseudoefedrina, cetirizina, fexofenadina e levocabastina, disponibili in compresse, gocce orali, spray nasali e colliri. Questi farmaci, non causando sonnolenza, sono più efficaci. Nella prevenzione, il ribes nigrum Mg (Macerato glicerico) è consigliato per rinforzare il sistema immunitario. Nella fase acuta, è suggerita la luffa operculata in capsule o spray nasale. È importante notare che gli antistaminici possono avere effetti indesiderati, come la fotosensibilizzazione, rendendo prudente evitarne l’uso durante l’esposizione al sole. Inoltre, possono interagire con altri medicinali e devono essere assunti sotto consiglio medico.

Nelle regioni settentrionali, le graminacee spontanee sono principali responsabili della pollinosi durante la primavera e l’estate, causando, in individui sensibili, starnuti, lacrimazione e in casi gravi asma, fenomeni tipici della febbre da fieno.