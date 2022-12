Scoppiata la coppia, Edoardo e Antonella si sono lasciati: “Ognuno per la sua strada”

Dopo le litigate di ieri la coppia formata da Edoardo e Antonella sembra essere scoppiata. Donnamaria ha detto chiaramente di non voler più stare insieme alla Fiordelisi e questo ha ferito l’influencer, che ha cercato – senza riuscirci – di recuperare il rapporto con il fidanzato.

Oggi però anche la gieffina si è convinta che Edoardo non sia il ragazzo giusto per lei. In un momento di confidenze con Luca Onestini la bella campana ha rivelato: “Io sono ancora più consapevole di quello che voglio. Io volevo parlargli adesso ma avrei voluto dirglielo adesso che non siamo fatti per stare insieme perché anche oggi mi ha mancato di rispetto e poi continua a rigirare la frittata dicendo che tre mesi fa ho fatto delle cose con Antonino ed io mi sono stufata. Da quando è scoppiata questa situazione io non to più bene“.

La coppia è scoppiata: “Ognuno è bene che faccia la sua strada”.

Poco fa Antonella è andata da Edoardo e gli ha confessato di voler fare il suo percorso senza di lui: “In questi giorni non sono stata per nulla bene. Ho visto degli atteggiamenti da parte tua che non mi sono piaciuti, anche oggi. – riporta Blogtivvu – Mi sono sentita mancata di rispetto… io preferisco che ognuno stia dalla sua parte, quindi fai il tuo percorso e nulla… ti volevo dire questo“.

Probabilmente la Fiordelisi si aspettava una scena da commedia romantica di serie Z in cui il ragazzo prende per un braccio la fidanzata, la ferma, le dichiara il suo amore e si commuove dicendo quanto sia sbagliato rompere. Spoiler: non è successo questo (fortunatamente). Edoardo infatti ha risposto con un gelido: “Siamo perfettamente d’accordo. Solo questo mi dovevi dire? Ok allora posso anche andare“. Antonella spiazzata dalla reazione (che non aveva previsto) è sbottata: “Vai pure, vedo che hai fretta“.