Durante il pranzo nella casa del GF Vip è scoppiata la lite a causa di un kiwi. Franceska Pepe avrebbe accusato Stefania Orlando di portare il cibo in camera e poco dopo la conduttrice ha beccato Miss Europa mentre buttava nella spazzatura un kiwi.

“Non mi accusare di cose, non venire a litigare con me. Non farlo perché ci perdi, capito? Fly down come dici tu. Stai calma e porta rispetto. Questo kiwi l’hai buttato e non è marcio. Tu mi hai detto che io porto cibo in camera. Sei una bugiarda. Bugiarda, bugiarda. Capra, capra, capra, come dice il tuo fidanzato. Tu mi stai accusando di aver rubato il cibo e di farlo marcire, quando tu butti le cose da mangiare.

Ve lo dico io perché lei ieri sera non ha mangiato nulla. Sapete cosa mi ha detto? ‘Non mangio perché altrimenti non mi fa effetto il vino’. Per questo non ha mangiato. Capite? Perché altrimenti non era abbastanza brilla”.